شكرا لقرائتكم خبر عن نادال يهزم تيتيباس ويصعد لنصف النهائي البطولة الختامية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حافظ رفائيل نادال على آماله، في حصد لقب البطولة الختامية لموسم تنس الرجال، لأول مرة، عندما تغلب على اليوناني ستيفانوس تيتيباس، حامل اللقب، بنتيجة (6-4 و4-6 و6-2) الخميس.

وفي آخر مباراة بالمجموعة، كان الفوز هو الحل الوحيد أمام اللاعبين، بعد خسارتهما أمام دومينيك تيم وتغلبهما على أندريه روبليف، هذا الأسبوع. لكن نادال بدا أنه الأقرب للفوز، رغم تراجعه قليلا، ما سمح لتيتيباس بمد المباراة للمجموعة الفاصلة.

وبعد سلسلة من كسر الإرسال، في بداية المجموعة الأخيرة، فرض نادال البالغ 34 عاما سيطرته، ليبلغ الدور قبل النهائي للبطولة، لأول مرة في خمسة أعوام.

ومع احتلاله المركز الثاني خلف تيم، سيلعب نادال ضد دانييل ميدفيديف، من أجل مكان في النهائي، بعد ضمان اللاعب الروسي صدارة مجموعة طوكيو.