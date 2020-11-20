شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يجدد عقد جوارديولا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مانشستر سيتي عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تمديد التعاقد مع مدربه بيب جوارديولا لمدة عامين. وقال خلدون المبارك رئيس مانشستر سيتي في بيان «يمثل تمديد عقد بيب الخطوة الطبيعية التالية في رحلة بدأت منذ سنوات عديدة». وتابع: «هذا نتيجة الثقة المتبادلة والاحترام بينه وبين النادي». وسيرتبط جوارديولا بذلك بعقد مع سيتي حتى نهاية موسم 2022-2023. الوضع في مصر

اصابات 111,955

تعافي 101,564

وفيات 6,508

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