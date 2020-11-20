شكرا لقرائتكم خبر عن لاختراقهما الإجراءات الاحترازية.. الاتحاد الاسكتلندي يقرر إيقاف لاعبين 7 مباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم، إيقاف ثنائي رينجرز، جوردان جونز وجورج إدموندسون، 7 مباريات عقب انتهاك قواعد كوفيد-19 بحضورهما إحدى الحفلات. وحضر جونز وإدموندسون تجمعا خاصا «مع آخرين من خارج المقيمين معهما في المنزل»، في الأول من نوفمبر الحالي، وبعد ذلك أوقفهما رينجرز لحين إجراء تحقيق داخلي.

ويعني الإيقاف غيابهما عن مباريات «أبردين وفولكيرك وروس كاونتي ودندي يونايتد ومذرويل وسانت جونستون وهايبرنيان»، ويمكنهما العودة للمشاركة أمام سانت ميرين، في 30 ديسمبر المقبل.

ولم يخسر رينجرز في الدوري الاسكتلندي، هذا الموسم، ويتصدر ترتيب المسابقة برصيد 38 نقطة، من 14 مباراة، متقدما بفارق تسع نقاط عن سيلتيك، الذي خاض مباراتين أقل.