شكرا لقرائتكم خبر عن شجار عنيف داخل كتيبة الأرسنال قبل عودة معركة البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال موقع صحيفة «ذا صن» البريطاني، إن التدريبات الجماعية لفريق الأرسنال شهد شجارا عنيفا بين ديفيد لويز وداني سيبايوس، لاعبي «الجانرز»، بسبب غضب لويز من عرقلة داني سيبايوس له في المران.
وأشار التقرير البريطاني، إلى أن لويز نهض وضرب داني سيبايوس في وجهه، لتسيل الدماء من أنف اللاعب الإسباني.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
111,955
-
تعافي
101,564
-
وفيات
6,508
كانت هذه تفاصيل خبر شجار عنيف داخل كتيبة الأرسنال قبل عودة معركة البريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.