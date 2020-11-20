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شجار عنيف داخل كتيبة الأرسنال قبل عودة معركة البريميرليج

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال موقع صحيفة «ذا صن» البريطاني، إن التدريبات الجماعية لفريق الأرسنال شهد شجارا عنيفا بين ديفيد لويز وداني سيبايوس، لاعبي «الجانرز»، بسبب غضب لويز من عرقلة داني سيبايوس له في المران.

وأشار التقرير البريطاني، إلى أن لويز نهض وضرب داني سيبايوس في وجهه، لتسيل الدماء من أنف اللاعب الإسباني.

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