شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نادال يهزم تيتيباس ويبلغ قبل نهائي البطولة الختامية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 نوفمبر 2020

الخليج 365 - متابعات

حافظ رفائيل نادال على آماله بحصد لقب البطولة الختامية لموسم تنس الرجال لأول مرة عندما تغلب على اليوناني ستيفانوس تيتيباس حامل اللقب بنتيجة 6-4 و4-6 و6-2 اليوم الخميس.



وفي آخر مباراة في المجموعة كان الفوز هو الحل الوحيد أمام اللاعبين بعد خسارتهما أمام دومينيك تيم وتغلبهما على أندريه روبليف هذا الأسبوع.

لكن الإسباني نادال بدا أنه الأقرب للفوز على الرغم من تراجعه قليلا وهو ما سمح لتيتيباس بمد المباراة للمجموعة الفاصلة.

وبعد سلسلة من كسر الإرسال في بداية المجموعة الأخيرة فرض نادال البالغ عمره 34 عاما سيطرته ليبلغ الدور قبل النهائي لأول مرة في خمسة أعوام.

ومع احتلاله المركز الثاني خلف تيم سيلعب نادال ضد دانييل ميدفيديف من أجل مكان في النهائي بعد ضمان اللاعب الروسي صدارة مجموعة طوكيو.

ويلعب نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا ضد ألكسندر زفيريف غدا الجمعة حيث سيصعد الفائز لمواجهة تيم في المواجهة الأخرى للدور قبل النهائي.

وقال نادال الذي حصد 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى لكنه بلغ نهائي البطولة الختامية مرتين وخسرهما في تسع مشاركات "في المجمل كانت مباراة إيجابية لي. أنا متحمس بتأهلي إلى الدور قبل النهائي".

ولم يخسر نادال إرساله في المجموعة الأولى وفقد خمس نقاط فقط وظهر الضغط على تيتيباس الذي لم يستطع إبراز إمكاناته الهجومية.

* إرسالات ساحقة وأنقذ اللاعب اليوناني إرساله عند التعادل 3-3 ثم 4-4 لكنه ارتكب خطأ مزدوجا ليخسر إرسال ويسمح لنادال لحسم المجموعة عند امتلاك الإرسال وهو ما فعله بإرسالات ساحقة.

وكان نادال فاز في 70 مباراة سابقة عند حسمه المجموعة الأولى، لذا بدت آمال تيتيباس ضعيفة لكنه انتفض عندما خسر نادال إرساله عند التأخر 5-4.

لكن تيتيباس خسر إرساله في بداية المجموعة الفاصلة ثم رد كسر الإرسال في الشوط التالي.

ولم يستطع اللاعب اليوناني أخذ زمام المبادرة وفقد إرساله للمرة الرابعة على التوالي بعدما خسره مرة واحدة في أول 19 شوطا.

وكان تيتيباس، البالغ عمره 21 عاما والفائز باللقب في العام الماضي بعد تغلبه تيم في النهائي، حزينا بسبب أدائه.

وقال "كافحت في المجموعة الثانية لكن أشعر بخيبة أمل بسبب الثالثة، كنت متعجلا ولم أعلم ما أريد فعله. كان يجب أن أكون أكثر ذكاء".

وفي وقت سابق فاز روبليف على تيم بنتيجة 6-2 و7-5 لينهي ظهوره الأول في البطولة بانتصار والحصول على 153 ألف دولار و200 نقطة في التصنيف العالمي.