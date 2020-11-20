شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم نادر رمضان مع الإسماعيلى قبل فتح ملف تمديد التعاقد ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبذل لجنة التعاقدات بالنادى الإسماعيلى جهوداً مكثفة فى الأيام الأخيرة من أجل تمديد تعاقد نادر رمضان، لاعب خط وسط الدراويش، لاسيما أن تعاقده ينتهى مع القلعة الصفراء بنهاية الموسم الجديد، ويحق للاعب التوقيع لأى نادٍ في شهر يناير المقبل، وترى لجنة التعاقدات أن نادر رمضان أحد أهم العناصر الأساسية فى تشكيلة الدراويش بعد تألقه في الفترة الأخيرة وتقديم مردود جيد بالقميص الأصفر عقب استعادة مستواه بعد إصابة الرباط الصليبى التي عانى منها طوال الأوقات السابقة.

وشارك نادر رمضان فى 5 مباريات بالدوري وصنع ثلاثة أهداف كما صنع خمسة فرص محققة للتسجيل بعد عودته من الاصابة.

وكان مجلس الإدارة قد نجح مؤخرًا فى استعادة جهود الدولى التونسى من أجل الاستمرار فى تعزيز الجانب الهجومى للفريق كما أتم الإسماعيلى التعاقد مع أرى بابل الجناح الأنجولى من نادي التعاون السعودى وأحمد مصطفى جناح جينت البلجيكى، ورضوان شريفى الظهير الأيسر الجزائرى من اتحاد العاصمة واستعاد مهاجمه التونسى فخر الدين بن يوسف الذى انتهت اعارته بنهاية الموسم الجديد بعقد جديد لمدة موسماً واحد، واستغنى النادى الإسماعيلى عن الثنائى علاء عبد العظيم ومحمد يوسف "كماتشو" فيما تمت الموافقة على رحيل محمد مجدى مدافع الدراويش للبنك الأهلى.

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تأتى هذه المباراة الودية، فى إطار استعدادات الفريق لاستكمال منافسات كأس العرب للأندية الأبطال إضافة لمسابقة الدورى المحلى بنسختها الجديدة، ومن المقرر أن يخوض الفريق ودية أمام سيراميكا يوم 21 من الشهر ذاته.