شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر الأندية بسحب قرعة دورى الصالات 26 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أرسلت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة، خطابات إلى الأندية تفيد بإجراء قرعة مسابقة دوري كرة الصالات في الواحدة ظهر الخميس 26 نوفمبر الحالي بالمقر الرئيسي للاتحاد، وأكدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المشرف على كرة الصالات على ضرورة التزام مندوبي الأندية بتقديم تفويض رسمى من أنديتهم اضافة إلى اعتماد نموذج البيانات المرسل إلى الأندية كشرط لحضور القرعة.
من ناحية أخرى، حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، يوم 9 ديسمبر المقبل موعدا لانطلاق الدورى العام الممتاز الجديد 2020 -2021، ومن المقرر أن تخطر اللجنة الخماسية الأندية خلال الايام القليلة المقبلة بموعد سحب وإجراء قرعة المسابقة بعدما رفضت الأندية مقترح إقامة الدورى الجديد من دور واحد وتمسكت بإقامته من دورين بشكله الطبيعى.
على صعيد متصل، قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة نهائى كأس مصر يوم 5 ديسمبر المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى الثامنة مساءً. وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، موعد مواجهتيّ نصف نهائي بطولة كأس مصر بشكل رسمي وقررت اللجنة إقامة لقاء طلائع الجيش مع الفائز من الزمالك وإف سى مصر يوم 1 ديسمبر فى الخامسة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فيما يواجه الاتحاد السكندرى الفائز من الأهلى وأبو قير للأسمدة فى نفس اليوم الساعة الثامنة مساءً على ملعب استاد الجيش فى السويس.
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