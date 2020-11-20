شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتعاقد مع 15 صفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى أسوان عن الصفقة رقم 15 لأبناء الجنوب فى الميركاتو الجارى، بعدما نجحت إدارة الكرة بالنادى فى الحصول على توقيع أحمد دحروج الظهير الأيسر لبترول أسيوط، وذلك لمدة ثلاثة مواسم، وضم أسوان 14 صفقة سابقة، وهم، محمد أسامة، عمر يوسف، خالد وليد، أحمد سعيد أوكا ومحمد العشرى، وأحمد أيمن الظهير الأيمن للنجوم، وسبقهم كل من، عبد الوهاب إسماعيل، محمد سوستة، من المقاولون العرب، وإسلام سرى من الطلائع، أحمد سالم صافى من طنطا، و4 لاعبين من إنبى وهم، محمد رجب قلب دفاع، أحمد خالد وسط مهاجم، خالد بسيونى وسط مدافع، عمرو ناصر مهاجم.

وفى المقابل تنازل أسوان عن 6 لاعبين، حيث انضم الثلاثى، إبراهيم القاضى وإبراهيم جلال ومحمود نعيم لنادى إنبى، ورحل فادى فريد إلى البنك الأهلى، فيما رحل أحمد عامر إلى الجونة، وانضم مسعد عوض إلى وادى دجلة عقب دفع الشرط الجزائى فى عقده مع أسوان وقيمته مليون جنيه، وأخطر مجلس إدارة نادى أسوان، المدير المسئول عن الاستاد بضرورة تجهيز الملعب من أجل استضافة مباريات الدورى الجديد، بعدما لعب الفريق مباريات الدور الثانى فى الدورى الماضى على ملعب اتحاد الشرطة بسبب ظروف انتشار وباء كورونا.

فى سياق متصل، فاز فريق أسوان على نظيره النجوم بثنائية نظيفة فى أولى وديات معسكر الفريق الأسوانى المُقام حالياً بالمركز الأولمبى بالمعادى، والذى يستعد من خلاله أبناء الجنوب للموسم الجديد وسجل ثنائية أسوان عمرو ناصر، ومن المقرر أن يخوض أسوان ودية أخرى يوم الجمعة المقبل أمام الجونة، وتعاقد أسوان مع أكثر من صفقة جديدة باتت فى حاجة إلى الاندماج السريع مع باقى عناصر الفريق، وهو ما جعل الجهاز الفنى يتفق على خوض ثلاث مباريات ودية بدأت بمواجهة النجوم ثم الجونة وأخيراً الانتاج الحربى.

وتراجع الجهاز الفنى لفريق أسوان عن فكرة السفر إلى الإسكندرية لاستكمال المرحلة الثانية من الإعداد، خوفاً من نوة "المكنسة" التى تسببت فى نقل نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك إلى القاهرة أيضاً، وقال سامى الشيشينى المدير الفنى لأسوان فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الجهاز الفنى قرر التراجع عن فكرة معسكر الأسكندرية، بسبب تغير الأحوال الجوية، وأن الفريق يبحث خلال الفترة المقبلة عن خوض لقاءات ودية لتحقيق الانسجام بين العناصر الجديدة، وهو ما قد يعيقه سوء المناخ خلال الفترة المقبلة فى الإسكندرية، ولذلك فضل أسوان استكمال معسكره بالمركز الأوليمبى.