ريال مدريد يُخبر راموس بشرط واحد لتجديد عقده لمدة موسمين

تواصل الجدال بين إدارة ريال مدريد بقيادة الرئيس فلورنتينو بيريز وقائد خط الدفاع “سيرخيو راموس” حول إمكانية تجديد عقد هذا الأخير، حيث سينتهي في شهر يوليو 2021، ويسعى كل طرف إلى فرض شروطه على الآخر.

وبينما يهدف سيرخيو راموس إلى التجديد لأكثر من عام واحد، فإن ذلك مناف لسياسة فلورنتينو بيريز والتي تقضي بالتجديد لمدة 12 شهرًا فقط لأي لاعب يتجاوز الـ 30 ربيعًا.

وفي تطور جديد، ووفقاً لبرنامج التشرينجويتو الشهير، قال الصحفي جوسيب بيدريرول إن فلورنتينو بيريز مستعد لتقديم عقد يمتد لسنتين، ولكن دون تحسين راتب راموس السنوي، والذي يبلغ 12 مليون يورو.

ويضيف نفس المصدر “بيريز لا يمانع في الوقت نفس في خروج راموس للبحث عن عروض أفضل في حال كانت رغبته هي الخروج والاعتزال خارج قلعة سانتياجو برنابيو، مع تردد أخبار حول استعداد باريس سان جيرمان الفرنسي لتقديم عقد لأكثر من سنتين وبراتب يصل إلى 20 مليون يورو لبطل كأس العالم 2010″.

في سياق متصل، تأكد غياب سيرخيو راموس عن رحلة ريال مدريد القادمة إلى إيطاليا، عندما يواجه إنتر ميلان في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، بسبب تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال مشاركته مع منتخب إسبانيا في الشوط الأول من مباراة ألمانيا المنتهية بفضيحة مدوية للألمان بعد الخسارة 6-0.