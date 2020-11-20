صدمة وحداد في قادش بعد وفاة “ثيو فارجاس” رغم تعافيه من فيروس كورونا!

أعلن نادي قادش الناشط في الدوري الإسباني الدرجة الأولى وفاة أكبر مُشجع في تاريخ النادي “تيودوسيو فارجاس ماتشوكا” والذي عمل كمعلق على مباريات الدوري الاسباني لمدة ربع قرن أهمهم لفريقه المفضل (قاديش) والذي انضم لإدارته كمستشار فني قبل سنوات قليلة.

وتوفى ثيو فارجاس عن عمر ناهز الـ 62 عامًا بشكل مفاجيء نهاية هذا الأسبوع، حيث لم يكن يُعاني من شيء خطير بعد تعافيه الكامل من آثار فيروس كورونا المستجد.

وقالت إدارة قادش في بيان رسمي يوم أمس الخميس “النادي في حالة حداد بعد وفاة تيودوسيو فارجاس ماتشوكا، المعروف شعبياً ومهنياً باسم ثيو فارجاس، عن عمر ناهز الـ 62 عامًا.”

وأضاف البيان “وفاة المذيع المخضرم ليست فقط خسارة كبيرة لعائلة قاديش، ولكن أيضًا لعالم الصحافة الإسبانية وموجات الراديو. في وقت متأخر من حياته المهنية عمل ثيو فارجاس بشكل وثيق مع النادي كمستشار لمجلس الإدارة الحالي”.

وأوضح النادي في بيانه الحزين “لن تُنسى أبدًا مساهمات فارجاس الهائلة في الصحافة الإذاعية على راديو قاديش وكادينا سير، وهي محطة علق عليها أكثر من 3100 مباراة من مباريات قاديش والفرق المحلية على مدار 25 عامًا تقريبًا”.

قصص في حقيبة صحفي

أكدت إدارة نادي قادش تعافي ثيو فارجاس بشكل كامل من فيروس كورونا، قائلاً في نهاية بيانه “ظهر في الاسابيع الأولى من جائحة فيروس كورونا إصابة فارجاس بالفيروس، واستمر في قضاء أكثر من شهر في العناية المركزة في مستشفى بويرتو ريال، لكنه تعافى بعد ذلك”.

وختم بيان نادي قادش :”بعد أن تعافى من المرض، جلب لنا جميعًا فرحة عارمة، خاصةً عندما قرر كشف النقاب عن كتابه الجديد (قصص في حقيبة صحفي)، في حدث خاص أقيم في الصندوق الرئاسي لاستاد النادي رامون كارانزا. لقد كان يومًا ظهر فيه عاطفته العميقة للنادي مرة أخرى ليراها الجميع”.