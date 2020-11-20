من هو جوهرة فالنسيا “يونس موسى” الذي يستطيع تمثيل أربعة منتخبات؟

يأمل المنتخب الإنجليزي أن يتراجع نجم فالنسيا الإسباني، يونس موسى البالغ من العمر 17 عامًا عن قرار تمثيل الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الدولي.

وتأمل إنجلترا أن يتراجع لاعب وسط فالنسيا عن قرار تمثيل الولايات المتحدة، بعد أن شارك لأول مرة مع المنتخب الأمريكي هذا الأسبوع.

نجم أكاديمية آرسنال السابق كان قد شارك في مباريات ودية ضد ويلز وبنما، لكنه لا يزال مؤهلًا لتمثيل منتخب إنجلترا.

المباراتين كانتا وديتين، مما يعني أنه بإمكان موسى المشاركة مع منتخب الأسود الثلاثة.

نجم فالنسيا الشاب مؤهل أيضًا لتمثيل منتخبي غانا أو إيطاليا إلى جانب إنجلترا وأمريكا؛ لأنه وُلد في نيويورك لأبوين غانيين، ومن ثم قضى تسع سنوات في إيطاليا، ومن بعدها انتقل إلى إنجلترا، ولعب هناك مع أكاديمية آرسنال من 2012 وحتى 2019، قبل الانتقال لإسبانيا.

وتواصل اتحاد الكرة الإنجليزي مع عائلة موسى، من أجل إقناع اللاعب بتمثيل منتخب إنجلترا تحت 21 سنة خلال العام المقبل.

وقال مدرب منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا ‘أيدي بوثرويد’ في هذا الصدد: “نراقب الأمور عن كثب. إنه لاعب جيد للغاية وعلينا القيام بعملنا ومراقبته”.

وأضاف: “لقد عرفنا ذلك منذ فترة وجيزة وتحدثت مع والد يونس”.

وتابع: “نعرف أن بعض مدربي المنتخبات الأخرى تواصلوا أيضًا مع عائلة يونس. نضع ذلك في الأعتبار”.

وواصل: “آمل أن نراه في فريق 21 عامًا في وقت ما. ولكني لا أعرف، ما إذا كان قد اتخذ قراره”.

واختتم: “آمل أنه لم يفعل ذلك، لأنني أعتقد أنه إذا جاء إلى هنا ورأى ما يحدث حوله، سوف يستمتع به حقًا.”

خاض موسى ثماني مباريات مع فالنسيا في الدوري الإسباني هذا الموسم، ولا يزال بإمكانه الظهور مع منتخب إنجلترا نظرًا لأنه لم يلعب بعد بشكل تنافسي (بطولة رسمية) مع الولايات المتحدة الأمريكية.

جدير بالذكر أن يونس موسى لعب تسع مباريات لمنتخب إنجلترا تحت 18 سنة في عام 2019، بعدما تدرج في الفئات السنية لصفوف منتخب الأسود الثلاثة.