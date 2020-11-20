فيكتور فونت: أليكس فيرجسون نسخة برشلونة على رأس أولوياتي

عاد المرشح الرئاسي لنادي برشلونة “فيكتور فونت” للتأكيد على أن تعيين “تشافي هيرنانديز” كمدير فني جديد للفريق، على رأس أولوياته إذا نجح في الانتخابات الرئاسية للنادي الكتالوني، لثقته التامة في أن تشافي سيصبح أليكس فيرجسون نسخة برشلونة بمُجرد حصوله على الفرصة كاملة.

وارتبط تشافي الذي يتولى حاليًا قيادة نادي السد القطري، بشكل وثيق بالعودة إلى برشلونة في الأشهر الأخيرة، لكن مايسترو خط وسط البرسا في الفترة من 2001 إلى 2015، رفض المنصب في يناير بعد إقالة إرنستو فالفيردي بعد توديع كأس السوبر الإسباني في السعودية.

وكشفت شبكة ESPN في أحدث تقاريرها، كيف أن المرشح الأول للفوز في انتخابات برشلونة المقرر لها خلال شهر يناير المقبل هو “فيكتور فونت”، رغم من أنه قد يكون هناك ما يصل إلى 10 مرشحين.

وقال فيكتور فونت خلال مقابلة مع وكالة رويترز إن قائد برشلونة السابق تشافي يستطيع محاكاة تجربة فيرجسون مع مانشستر يونايتد، إذا ما تولى تدريب برشلونة.

وكان المدرب الاسكتلندي الشهير قد أدار مانشستر يونايتد في 1500 مباراة على مدار 27 عامًا قبل أن يقرر الاعتزال في مايو 2013.

وأضاف فونت في حديثه مع وكالة رويترز العالمية “قررنا قبل بضع سنوات أن أفضل شخص يساعدنا في بناء منظمتنا هو تشافي هيرنانديز. من الناحية المثالية، يمكننا تعيينه كمدير عام لسنوات عديدة مثلما فعل مانشستر يونايتد مع أليكس فيرجسون. ولكن إذا احتاج إلى لعب دور مختلف، فيمكنه التحلي بالمرونة. قلة من الناس لديهم الصفات القيادية التي يتمتع بها تشافي”.

لن أغير خططي

ثم تناول فونت ما قد يعنيه هذا بالنسبة لمستقبل المدرب الحالي رونالد كومان ، بقوله “هذا قرار سيتعين على مديري الرياضة اتخاذه، لكننا ممتنون لرونالد كومان لمواجهة هذا التحدي في وقت عصيب كهذا. يسعدنا رؤيته يتخذ قرارات جريئة ويمكّن اللاعبين الشباب الذين لديهم إمكانات للعب الأدوار الأولى.”

وأردف “تشافي لديه منظور طويل الأمد، إنه يبلغ من العمر 40 عامًا فقط، وقد أخبرني في أحد الأيام أن مسيرته المهنية كمدرب سوف تستمر لسنوات طويلة. لذلك لن يكون هناك توتر أو صراع”.

وأشار فونت في حواره الخاص مع إذاعة كادينا سير الإسبانية خلال شهر أغسطس الماضي، إلى أنه لن يَتردد في إقالة رونالد كومان حتى لو حظى بموسم رائع، قائلاً “لن أغير خططي إذا أصبحت رئيسًا للنادي، فلن يكون كومان مدربًا خلال موسم 2022/2021”.

وأكمل حديثه “تشافي يُدرك أن كل قطع النادي يجب أن تنسجم مع بعضها البعض، في وجود مجلس إدارة يتيح لمن يقود المشروع الرياضي فرصة مثالية للعمل، وهذا ما سيحدث حال فزنا بالانتخابات”.

وخاض تشافي 767 مباراة مع الفريق الأول لنادي برشلونة في الفترة بين عامي 1998 و 2015، إلى جانب خوضه 133 مباراة دولية مع المنتخب الإسباني.

وفاز تشافي بثمانية ألقاب في الدوري الإسباني إلى جانب ثلاثة ألقاب لكأس الملك وأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا في إجمالي 25 لقبًا مع برشلونة.