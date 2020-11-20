ليفربول يعتمد على اتصالات كلوب لخطف مبابي قبل ريال مدريد

أظهرت إدارة ليفربول استعدادها للانضمام إلى ريال مدريد في السباق التوقيع مع النجم الفرنسي “كيليان مبابي” خلال الميركاتو الصيفي 2021، حيث فتح يورجن كلوب خط اتصال مباشر مع اللاعب لإقناعه بفكرة الانضمام لكتيبة آنفيلد روود.

ويُجهز يورجن كلوب مع إدارة ليفربول لمرحلة ما بعد روبرتو فيرمينو وساديو ماني منذ الصيف الماضي، عندما قرروا جلب النجم البرتغالي “ديوجو جوتا” من ولفرهامبتون مقابل مبلغ فاق الـ 40 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت مصادر صحيفة “سبورت الكتالونية” رفض مبابي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، وإن وجهته الأكثر ترجيحًا إما إلى ملعب سانتياجو برنابيو أو آنفيلد روود.

وأضافت الصحيفة في تقريرها الصادر نهاية هذا الأسبوع “ريال مدريد هو المرشح الأوفر حظًا للظفر بتوقيع مبابي الذي لطالما حلم باللعب لأبطال أوروبا 13 مرة منذ أن كان طفلاً صغيراً، لكن نجاح الصفقة لن يكون بالأمر الهين بسبب حرص مدرب ليفربول يورجن كلوب على تدريب مبابي في الدوري الإنجليزي“.

وكانت الصحف البريطانية قد كشفت في وقت سابق من عام 2017 عن تواصل مبابي بشكل مباشر مع يورجن كلوب، حين حاول ليفربول التعاقد مع اللاعب أثناء تواجده في موناكو، إلا أن مبابي اختار الانضمام إلى باريس سان جيرمان.

مع ذلك حافظ المدير الألماني “يورجن كلوب” على خط اتصال مباشر، حسب قول صحيفة سبورت الكتالونية، ما يمكن أن يساعد أبطال انجلترا على إتمام الصفقة لصالحهم في ظل معاناة ريال مدريد المالية بسبب غياب الجمهور عن مباريات الفريق من بعد جائحة فيروس كورونا.

وتقدر قيمة مبابي الحالية حوالي 180 مليون يورو بسبب حالة عقده، لكن كل من ليفربول وريال مدريد يأملان في أنه في حال وصوله إلى الصيف المقبل دون تجديد مع باريس، سيضطر باريس سان جيرمان إلى خفض مطالبه.

وانضم مبابي إلى صفوف باريس سان جيرمان مقابل 180 مليون يورو في صيف 2017، ومنذ ذلك الحين سجل 97 هدفًا في 132 مباراة مع نادي مسقط رأسه.

وبعد توقيع عقد مدته خمس سنوات، من المقرر أن ينتهي عقده الحالي في عام 2022، ما يعني أن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا سيكون موضوعًا لأكبر ملحمة انتقالات في العقد إذا لم يوقع على التجديد.