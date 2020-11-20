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رياضة | موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 04:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة وليستر سيتي بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب أنفيلد مباراة قوية تجمع بين ليفربول وليستر سيتي ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة البريميرليج فى لقاء قوي بين الفريقين.

ويشهد ليفربول العديد من الإصابات مثل محمد صلاح وجوردان هندرسون وروبرتسون وارنولد وجو جوميز وفيرجيل فان دايك ويغيبوا عن مواجهة ليستر سيتي.

وتقام مباراة ليفربول وليستر سيتي ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى تمام التاسعة وربع مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة وربع مساءا بتوقيت وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1 يوم الأحد القادم.

وكان ليفربول قد تعادل سلبيًا أمام نظيره مانشستر سيتي ضمن مباريات الجولة الماضية من البريميرليج.

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