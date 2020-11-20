رياضة | الكشف عن تطورات جديدة بشأن موقف بادجي فى الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 04:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر الكشف عن تطورات جديدة بشأن موقف بادجي فى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسئولي النادي الأهلي وافقوا على إعارة السنغالي اليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة الدقم، إلي نادي الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الجارية، عقب نهاية دوري أبطال إفريقيا.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" أن موافقة الأهلي على رحيل بادجي بسبب عدم اقتناع المدير الفني موسيماني بقدرات اللاعب، ورغبته في التعاقد مع مهاجم أجنبي متميز، قادر علي صناعة الفارق مع الفريق.

وأشار إلى أنه في الوقت ذاته هناك اتجاه داخل النادي في تأجيل تسويق جيرالدو إلي فترة الانتقالات الشتوية، بعد تمسك اللاعب بالحصول علي قيمة عقده كاملة في حال رحيله عن النادي، والتي تقدر بمليون دولار.