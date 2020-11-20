شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: أحمد فتوح يمتلك عروض احتراف في البرتغال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف طارق السيد، نجم الزمالك السابق، عن وجود عدة عروض احترافية لأحمد فتوح، العائد مجدداً لصفوف الزمالك عقب انتهاء إعارته لسموحة.
وقال السيد في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي عبر شاشة قناة الزمالك: «لدي معلومة أن فتوح لن يستمر طويلاً مع الزمالك واللاعب يمتلك عروضاً للاحتراف من البرتغال».
وشدد السيد على القدرات الفنية التي تؤهل فتوح للتألق في حالة الاحتراف.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
111,613
-
تعافي
101,421
-
وفيات
6,495
كانت هذه تفاصيل خبر طارق السيد: أحمد فتوح يمتلك عروض احتراف في البرتغال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.