شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: أحمد فتوح يمتلك عروض احتراف في البرتغال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف طارق السيد، نجم الزمالك السابق، عن وجود عدة عروض ‏احترافية لأحمد فتوح، العائد مجدداً لصفوف الزمالك عقب انتهاء إعارته ‏لسموحة.‏



وقال السيد في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي عبر ‏شاشة قناة الزمالك: «لدي معلومة أن فتوح لن يستمر طويلاً مع الزمالك ‏واللاعب يمتلك عروضاً للاحتراف من البرتغال».‏



وشدد السيد على القدرات الفنية التي تؤهل فتوح للتألق في حالة ‏الاحتراف.‏