شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: أحمد فتوح «اتقرصت ودنه وفاق لنفسه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد طارق السيد، نجم الزمالك السابق، بالمستوى الذي قدمه أحمد فتوح ‏الظهير الأيسر للنادي الأبيض، خلال فترة اعارته لسموحة.‏ وقال السيد في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة ‏قناة الزمالك: «فتوح ظهر بشكل مغاير تماماً لما كان عليه في الزمالك ‏واكتسب المزيد من الخبرات».‏ وأنهى حديثه: «فتوح اتقرصت ودنه بالإعارة وفاق لنفسه وأظهر مستواه ‏الحقيقي في الموسم الماضي».‏ الوضع في مصر

اصابات 111,613

تعافي 101,421

وفيات 6,495

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