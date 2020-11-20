شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: الهدف المبكر سبب الفوز بالثلاثة على توجو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق السيد، نجم الزمالك السابق، أن الهدف المبكر الذي سجله منتخب مصر في شباك توجو بلقاء الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا هو السر وراء انتصار الفراعنة بثلاثية.
وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: «مباراة القاهرة كانت صعبة بعد تأخر الهدف الأول وهو ما أعطى الفريق التوجولي الثقة، على عكس لقاء لومي والذي اهتز فيه فريق توجو بعد الهدف المبكر لمنتخبنا القومي».
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