شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: الهدف المبكر سبب الفوز بالثلاثة على توجو ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق السيد، نجم الزمالك السابق، أن الهدف المبكر الذي سجله ‏منتخب مصر في شباك توجو بلقاء الجولة الرابعة من تصفيات أمم ‏أفريقيا هو السر وراء انتصار الفراعنة بثلاثية.‏

وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة ‏قناة الزمالك: «مباراة القاهرة كانت صعبة بعد تأخر الهدف الأول وهو ما ‏أعطى الفريق التوجولي الثقة، على عكس لقاء لومي والذي اهتز فيه ‏فريق توجو بعد الهدف المبكر لمنتخبنا القومي».