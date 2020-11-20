شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينعى رئيس نادي بني عبيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بمزيد من الحزن الراحل الدكتور هيرماس رضوان البرلماني ورئيس نادي بني عبيد، وأمين عام حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الدقهلية، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله. الوضع في مصر

اصابات 111,613

تعافي 101,421

وفيات 6,495

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