شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يفسر إجراء 7 تعديلات في تشكيل المنتخب خلال مواجهتي توجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فسر حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، أسباب إجراء 7 تعديلات في التشكيل خلال مواجهتي توجو.

وأكد حسام البدري في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «القرار قراري في المبارتين واحتفظت ببعض اللاعبين للمباراة الثانية أمثال طارق حامد ولي وجهة نظري».

وتابع: «هناك من ينتقد لمجرد الانتقاد ولكن الحمد لله على الفوز واجريت 7 تغييرات للحفاظ على اللاعبين من الإجهاد».