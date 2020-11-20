شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري: اتعرض لانتقادات غير منطقية وهناك من يتصيد الأخطاء لجهاز المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، إنه منتخب مصر استطاع تحقيق الفوز على توجو رغم وجود غيابات كثيرة بالمنتخب.

وأكد حسام البدري في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «هناك من ينتقد المنتخب لأسباب أخرى، وهناك بعض النقاط التي غيرتها بعد المباراة الأولى».

وتابع: «في المباراة الثانية غيرت بعض المجموعات لتغيير بعض السلبيات ولكن هناك من يتصد للمنتخب الأخطاء».

وأوضح: «مكنش ينفع ألعب في المباراة الثانية بنفس مجموعة المباراة الأولى والقرار قراري وهو ده فكري ومقدرش أشرح فكري بين المبارتين وأوضح للناس».