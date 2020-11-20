حسام البدري: استشرت اللاعبين الكبار بالمنتخب في تشكيل مواجهتي توجو

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول مفاجأة كبيرة بشان تشكيل مبارتي توجو في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا«. وأكد حسام البدري في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «استشرت اللاعبين الكبار بالمنتخب في تشكيل مواجهتي توجو». وأوضح: «هناك لاعبين كبار ولهم خبرات ولديهم دور كبير لذلك تم استشارتهم». الوضع في مصر

اصابات 111,613

تعافي 101,421

وفيات 6,495

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