شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي: ليفربول وأرسنال يتحملان تكاليف طائرة خاصة تنقل صلاح والنني إلى إنجلترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ومهاجم ليفربول الإنجليزي، وزميله محمد النني لاعب أرسنال، يغادران إلى انجلترا الجمعة على متن طائرة خاصة.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار» أن تلك الطائرة ستكون على نفقة اتحاد الكرة وكذلك الناديين الإنجليزيين.

وأوضح أن الثنائي صلاح والنني يعانيان من فيروس كورونا مشددًا: «غاب الأول عن مباراتي مصر أمام توجو، فيما شارك الثاني في المباراة الأولي، قبل أن يغيب عن المباراة الثانية».