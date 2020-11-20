شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسؤولي نادى الزمالك أنهوا اتفاقهم مع نظرائهم في بيراميدز على عقد صفقة تبادلية بين الناديين خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار» أن الأبيض يحصل على خدمات لاعب الوسط نبيل عماد دونجا، مقابل الاستغناء عن مصطفى فتحي لاعب الفريق، بالإضافة إلى مبلغ مالي.

وأتم: «يأتي ذلك في ظل رغبة الزمالك في تدعيم منطقة وسط الملعب بلاعب متميز، في ظل احتمالية رحيل التونسي فرجاني ساسي عن صفوف الفريق في يناير المقبل، في ظل امتلاكه لأكثر من عرض».