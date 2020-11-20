شكرا لقرائتكم الأهلي يستقر على موعد المعسكر المغلق لنهائي أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على موعد المعسكر المغلق المقرر اقامته لخوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الغريم التقليدي الزمالك في المباراة المنتظر اقامتها في السابع والعشرين من الشهر الجاري بملعب استاد القاهرة.

ويلتقي الزمالك نظيره الأهلي في المباراة التي ستجمعهما في تمام الساعة التاسعة مساء السابع والعشرين من الشهر الجاري بأرضية ملعب استاد القاهرة الدولي في نهائي القرن المنتظر.

وتأهل الأهلي على حساب الوداد المغربي بعد الفوز عليه ذهاباً وإياباً في دور نصف النهائي ونفس الحال الغريم التقليدي الزمالك الذي أسقط الرجاء ذهاباً وإياباً في نفس الدور ليتأهل كليهما لنفس الدور على أن يتأهل الفائز في النهائي لكأس العالم للأندية التي ستقام فبراير المقبل.

ويفضل مسئولي الأهلي الدخول في معسكر مغلق لمدة 4 أيام فيما يرى البعض اقامته قبلها بثلاثة أيام فقط حيث سيبدأ المعسكر الاثنين المقبل.

من جانبه، أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن فكرة استكمال المعسكر المغلق الذي سيدخله الفريق اليوم الجمعة قبل مباراة أبو قير للأسمدة وحتى موعد نهائي دوري الأبطال.

أضاف سيد عبد الحفيظ أنه في الغالب سيكون المعسكر لمدة 4 أيام استعدادا للمباراة المرتقبة أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي على حساب الوداد المغربي بعد الفوز عليه ذهاباً وإياباً في دور نصف النهائي ونفس الحال الغريم التقليدي الزمالك الذي أسقط الرجاء ذهاباً وإياباً في نفس الدور ليتأهل كليهما لنفس الدور على أن يتأهل الفائز في النهائي لكأس العالم للأندية التي ستقام فبراير المقبل.

وسبق وأن تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

كما تأهل الزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربي، بنتيجة 3 / 1، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق، فى اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلي فى النهائي الإفريقي.