الأهلى يستقر على موعد المعسكر المغلق لنهائى أبطال أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى على موعد المعسكر المغلق المقرر اقامته لخوض مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الغريم التقليدى الزمالك فى المباراة المنتظر اقامتها فى السابع والعشرين من الشهر الجارى بملعب استاد القاهرة.

ويلتقى الزمالك نظيره الأهلى فى المباراة التى ستجمعهما فى تمام الساعة التاسعة مساء السابع والعشرين من الشهر الجارى بأرضية ملعب استاد القاهرة الدولى فى نهائى القرن المنتظر.

وتأهل الأهلى على حساب الوداد المغربى بعد الفوز عليه ذهاباً وإياباً فى دور نصف النهائى ونفس الحال الغريم التقليدى الزمالك الذى أسقط الرجاء ذهاباً وإياباً فى نفس الدور ليتأهل كليهما لنفس الدور على أن يتأهل الفائز فى النهائى لكأس العالم للأندية التى ستقام فبراير المقبل.

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وتأهل الأهلى على حساب الوداد المغربى بعد الفوز عليه ذهاباً وإياباً فى دور نصف النهائى ونفس الحال الغريم التقليدى الزمالك الذى أسقط الرجاء ذهاباً وإياباً فى نفس الدور ليتأهل كليهما لنفس الدور على أن يتأهل الفائز فى النهائى لكأس العالم للأندية التى ستقام فبراير المقبل.

وسبق وأن تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

كما تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربي، بنتيجة 3 / 1، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقي، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقي.