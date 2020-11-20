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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح النادى الأهلى باب الأمل أمام لاعبى الفريق الكروى الأول فى مضاعفة المكافآت المخصصة للظفر ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال حال التتويج باللقب على حساب الغريم التقليدى الزمالك.

ويلتقى الزمالك نظيره الأهلى فى المباراة التى ستجمعهما فى تمام الساعة التاسعة مساء السابع والعشرين من الشهر الجارى بأرضية ملعب استاد القاهرة الدولى فى نهائى القرن المنتظر.

لمعرفة هل يضاعف الأهلى مكافآت الفوز بأبطال افريقيا؟ سيد عبد الحفيظ يجيب من هنا

وتأهل الأهلى على حساب الوداد المغربى بعد الفوز عليه ذهاباً وإياباً فى دور نصف النهائى ونفس الحال الغريم التقليدى الزمالك الذى أسقط الرجاء ذهاباً وإياباً فى نفس الدور ليتأهل كليهما لنفس الدور على أن يتأهل الفائز فى النهائى لكأس العالم للأندية التى ستقام فبراير المقبل.

سبق وأن تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

كما تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.