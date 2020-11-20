شكرا لقرائتكم خبر عن صورة كلها كؤوس.. زيدان وجدو وسيد معوض ومتعب فى قعدة استعادة الذكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع 4 نجوم من الجيل الذهبى لكرة القدم المصرية الحائز على 3 بطولات أمم إفريقيا، محمد زيدان ومحمد ناجى جدو وسيد معوض وعماد متعب، فى صورة تعيد للأذهان انتصارات المنتخب القومى وتسيده القارة السمراء أداء ونتيجة وألقابا بقيادة المعلم حسن شحاتة، حيث نشر زيدان، نجم بروسيا دورتموند الأسبق صورة جمعته بنجوم الأهلى والمنتخب السابقين، أتبعها بتعليق: "صورة كلها كؤوس".





من ناحية أخرى، أكد حسام البدري، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول أن هناك من يتصيد الأخطاء للجهاز الفنى لمنتخب مصر قائلا "هناك من كان ينتظر خسارة المنتخب من توجو للانتقام منى وعدم سفر طارق مصطفى جاء بسبب تفاجئ الجهاز الإدارى بانتهاء جواز سفره ولا يوجد أى أزمة ولكن الجميع يتصيد من أجل الانتقام مني".



زيدان

كشف حسام البدرى عن موقفه من ضم أحمد فتحى لاعب بيراميدز مع المنتخب فى الفترة المقبلة قائلا "أحمد فتحى لاعب كبير وهو تحت انظار جهاز المنتخب و الباب مفتوح أمام أحمد فتحى فى المنتخب وكما أكدت أنه لاعب كبير وإضافة للمنتخب".

وأوضح حسام البدرى عن موقفه من ضم رمضان صبحى والانتقادات التى تعرضت له من ضمه قائلا "كسبت الرهان مع رمضان صبحى وهو لاعب كبير وقدم أوراق اعتماده وإذا لم يقدم مجهود كبير فلن يتم ضمه ولكن هو ظهر بمستوى جيد و اللاعب هو من فرض نفسه للعب فى مواجهتى توجو".

وكشف حسام البدرى عن أخر رسالة من محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى المحترف فى صفوف ليفربول قائلا "محمد صلاح تمنى لنا التوفيق والفوز فى مبارتى توجو و محمد صلاح قالى نلتقى قريبًا وهو معناه فى منتخب مصر وليس محمد صلاح وحسام البدري" .

وأشار حسام البدرى عن خطته وفكره فى الفترة المقبلة بشأن استعدادت الفراعنة فى المرحلة المقبلة قائلا "محمد فضل كان رئيس بعثة منتخب مصر فى توجو وتحدثنا فى بعض الأمور خلال رحلة العودة و طلبت بعض التوقفات فى الدورى الجديد لتجميع المنتخب فيها".