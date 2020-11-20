شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف رقم المدافع المغربى بدر بانون فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو النادي الأهلي على الرقم الذي سيحمله المدافع المغربي بدر بانون لاعب الفريق الكروي الأول والمنضم حديثاً من صفوف الرجاء البيضاوي خلال الفترة المقبلة بعد وصوله الى القاهرة بالأمس.

وظهر المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في القلعة الحمراء منذ قليل لأول مرة بعد التعاقد مع الاهلي مؤخرا لمدة أربعة مواسم قادما من الرجاء البيضاوي المغربي مقابل مليوني دولار.

وصل المغربي بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة أمس الأربعاء، تمهيدًا للانتظام فى التدريبات الجماعية للفريق، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.



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وأعلن النادي الأهلي فى وقت سابق عن انضمام الدولي المغربي بدر بانون قادمًا من فريق الرجاء، بعقد يمتد لأربعة موسم.

وقام اللاعب بالتوقيع على العقود، ثم غادر إلى المغرب لإنهاء كافة متعلقاته، قبل أن يعود اليوم إلى القاهرة لبدء مشواره مع الفريق.