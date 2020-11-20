وكيل أفشة: انتقاله للأهلى كان مهددا بسبب الزمالك وإصابة اللاعب بسبب ستارز محمود وحيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد الرحمن إسماعيل، وكيل محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل إصابة لاعب القلعة الحمراء، حيث قال إن "أفشة جاهز لمباراة نهائي أفريقيا وإصابته في مران أمس الخميس خفيفة"، وأضاف أن الإصابة ليست فى وجه اللاعب ولكن أسفل أذنه وجاءت بعدما سقط أرضًا وقام محمود وحيد بصدمة بالاستارز".
قال عبدالرحمن إسماعيل فى تصريحات تليفزيونية، إن صفقة انتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء كانت مهددة بالفشل، بسبب تدخل نادى الزمالك وبيراميدز وتقديمه عرض أكبر وصفقات تبادلية"، متابعا "أفشة كان واضح من البداية وقال إن الاختيار الأول له النادي الأهلي".
وتعرض محمد مجدى أفشة لاعب الأهلى إلى إصابة فى الوجه خلال مران الفريق اليوم استدعت تدخل الجهاز الطبي لعلاجه، وأكد مسئولو الأهلي أن قفشة تعرض لجرح في الوجه استلزم علاجه غرزتين، إلا أن حالة اللاعب مطمئنة وسيكون جاهزاً لمباريات الفريق المقبلة سواء فى كأس مصر أو فى بطولة دوري أبطال افريقيا.
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