شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: الأهلي يعير بادجي للاتحاد السكندري.. وتأجيل تسويق جيرالدو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسئولي النادي الأهلي وافقوا على إعارة السنغالي اليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة الدقم، إلى نادي الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الجارية، عقب نهاية دوري أبطال إفريقيا.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار» أن موافقة الأهلي على رحيل بادجي بسبب عدم اقتناع المدير الفني موسيماني بقدرات اللاعب، ورغبته في التعاقد مع مهاجم أجنبي متميز، قادر على صناعة الفارق مع الفريق.

وأشار إلى أنه في الوقت ذاته هناك اتجاه داخل النادي في تأجيل تسويق جيرالدو إلى فترة الانتقالات الشتوية، بعد تمسك اللاعب بالحصول على قيمة عقده كاملة في حال رحيله عن النادي، والتي تقدر بمليون دولار.