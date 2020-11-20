شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: الأهلي يضع والتر بواليا بديلا حال فشل صفقة سيرينو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن الزامبي والتر بواليا مهاجم فريق الجونة، دخل حسابات النادي الأهلي من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الجارية، لتدعيم خط هجوم الفريق، حال عدم التعاقد مع الأورجوياني سيرينو لاعب صن داونز الجنوب إفريقي.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار» أن صفقة بواليا ستكون متوقفة على قدرة الأهلي على إفساح مكان في القائمة لقيد لاعب أجنبي حيث يمتلك الأهلي في قائمته أجايي وديانج ومعلول وبادجي وجيرالدو بينما تنص اللوائح على وجود 4 لاعبين أجانب ولاعب فقط من شمال أفريقي.

وأتم: «بواليا يعتبر من المهاجمين المميزين في الدوري المصري، بعدما ظهر بمستوي متميز مع الجونة خلال الموسم الماضي.