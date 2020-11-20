شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: جيرالدو لن ينتقل لنادي يحصل فيه على مقابل مادي أقل من الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف هشام بن صالح، وكيل الأنجولي جيرالدو دا كوستا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف اللاعب من الرحيل عن الأهلي. وأكد وكيل جيرالدو في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «جيرالدو لن ينتقل لنادي يحصل فيه على مقابل مادي اقل مما يحصل عليه في الأهلي». الوضع في مصر

اصابات 111,613

تعافي 101,421

وفيات 6,495

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