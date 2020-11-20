شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: جيرالدو يرفض اللعب في مصر لأي نادي غير الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف هشام بن صالح، وكيل الأنجولي جيرالدو دا كوستا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من موقفه من الإعارة إلى أحد الأندية المصرية.

وأكد وكيل جيرالدو في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «جيرالدو يرفض اللعب في مصر لأي نادي غير الأهلي»