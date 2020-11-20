شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: الزمالك عرض 28 مليون جنيه لشراء محمد عبدالعاطي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عبدالرحمن الجارحي، وكيل اللاعب محمد عبدالعاطي، لاعب وسط نادي وادي دجلة، إن اللاعب تلقى عدد كبير من العروض من أندية القمة.

وأكد عبدالرحمن الجارحي في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «الزمالك عرض 28 مليون جنيه لشراء محمد عبدالعاطي ولكن دجلة رغض بسبب رغبته في الحصول على 35 مليون جنيه».

وتابع: «لو الزمالك جمد المفاوضات هناك اهتمام من نادي بيراميدز منذ شهر يناير الماضي».