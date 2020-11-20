شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: الزمالك عرض 28 مليون جنيه لشراء محمد عبدالعاطي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عبدالرحمن الجارحي، وكيل اللاعب محمد عبدالعاطي، لاعب وسط نادي وادي دجلة، إن اللاعب تلقى عدد كبير من العروض من أندية القمة.
وأكد عبدالرحمن الجارحي في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «الزمالك عرض 28 مليون جنيه لشراء محمد عبدالعاطي ولكن دجلة رغض بسبب رغبته في الحصول على 35 مليون جنيه».
وتابع: «لو الزمالك جمد المفاوضات هناك اهتمام من نادي بيراميدز منذ شهر يناير الماضي».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
111,613
-
تعافي
101,421
-
وفيات
6,495
كانت هذه تفاصيل خبر وكيله: الزمالك عرض 28 مليون جنيه لشراء محمد عبدالعاطي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.