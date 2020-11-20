شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع ريال مدريد يعاني أمام فياريال بسبب فاران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت شبكة «ديفنسا سنترال» الإسبانية، فإن فاران أصيب في كتفه أثناء التواجد مع منتخب فرنسا خلال التوقف الدولي الأخير.

وأشارت إلى أن اللاعب لا يزال يشعر بعدم راحة في حركة كتفه، وسيخضع لاختبار طبي أخير، اليوم الجمعة، لحسم موقفه من المشاركة أمام فياريال غدا السبت.

وأوضحت الشبكة الإسبانية، أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، سيكون في ورطة كبيرة، إذا تغيب فاران عن المباراة، لأن سيرجيو راموس يعاني أيضًا من إصابة ولن يشارك مع الفريق لمدة أسبوعين.