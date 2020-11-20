شكرا لقرائتكم خبر عن رين يحصن إدواردو كامافينجا من عملاقة أوروبا في الميركاتو الصيفي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «ليكيب» الفرنسية إن مسؤولي رين بدأوا مفاوضات مع لاعبه الشاب، إدواردو كامافينجا، لتمديد تعاقده موسما إضافيا قبل نهاية عقده في صيف 2022.
وأشارت إلى أن إدارة النادي الفرنسي تخطط لتعاقد كامافينجا، لموسم إضافي، ليبقى مع الفريق لصيف 2023.
وأكدت أن المفاوضات بين الطرفين متقدمة للغاية، وسيتم الإعلان عن الخطوة رسميا خلال فترة قريبة.
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