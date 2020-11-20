صلاح أمين: الإصابة قبل أمم إفريقيا 2010 أجبرتني على الابتعاد عن الملاعب لمدة عام ونصف

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال صلاح أمين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، إنه تعرض للإصابة قبل أمم إفريقيا 2010 أجبرتني على الابتعاد عن الملاعب لمدة عام ونصف. وأكد صلاح أيمن في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «الجيل الذهبي للكرة المصرية مع حسن شحاتة لن يعوض وهو الأفضل في تاريخ الكرة المصرية». وتابع: «الإصابة كادت أن تنهى مسيرتي في الملاعب وقمت بإجراء جراحة الركبة مرتين في ألمانيا وفي مصر». وأتم: «اكتشفت حب الناس بعد تعرضي للإصابة وتلقيت إتصالات من جميع العاملين بمنظومة الكرة». الوضع في مصر

اصابات 111,613

تعافي 101,421

وفيات 6,495

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