شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح أمين: مهاجمو مصر تعلموا أساسيات المركز من حسام حسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال صلاح أمين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، إنه يدين بالفضل لكل المدربين الذين تعامل معهم وإن تفكيره اختلف عن السنوات السابقة.

وأكد صلاح أيمن في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «مصر المقاصة صادفه سوء حظ كبير خلال الدور الأول من الموسم الماضي وخصوصاً مع ميدو».

وتابع: «إيهاب جلال قام بطفرة مع المقاصة وحققنا نتائج مميزة في الدور الثاني من الموسم، وحلمي طولان وفاروق جعفر من المدربين الذين أثروا كثيراً في مسيرتي الكروية».

وأتم: «راضي تماماً عن ما حققته في مسيرتي الكروية والأهداف الكثيرة التي سجلتها سبب شهرتي، وكل المهاجمين في مصر تعلموا أساسيات المركز من حسام حسن».