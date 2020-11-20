شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار جاسوس باريس سان جيرمان في «كتيبة ريال مدريد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت شبكة «الشيرنجيتو» الإسبانية، إن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، اتصل بمدافع ريال مدريد، سيرجو راموس، من أجل أن يسأله عن مستقبله مع النادي الملكي خلال الفترة المقبلة خاصة وأن المدافع الإسباني حتى الآن لم يجدد عقده مع حامل لقب الليجا.

وكان العديد من التقارير أشارت إلى أن سان جيرمان، من أكثر الأندية المتحفزة للتعاقد مع راموس، في حالة عدم تجديد عقده رفقة ريال مدريد.