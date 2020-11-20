شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بلجيكا عن دوري الأمم الأوروبية: بطولة ناجحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد التأهل إلى قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية إلى جانب 3 منتخبات فازت سابقا بكأس العالم، يعتقد روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا، أن المسابقة القارية أصبحت سريعا جديرة بالاحترام وباتت تشكل جزءا مهما من جدول مباريات اللعبة.

وقال مارتينيز: «إنها بطولة تضم منتخبات تتميز بالكفاءة تحب مواجهتها وستلعب أمام مثل هذه الفرق في قبل النهائي والنهائي». وصعدت فرنسا وإسبانيا إلى قبل النهائي يوم الثلاثاء قبل أن تتأهل إيطاليا في اليوم التالي عقب الانتصار خارج الأرض على البوسنة.