شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة النسائية يفتح مرانه اليوم للإعلام وأولياء الأمور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم منتخب مصر للكرة النسائية تجمعه الثالث اليوم الجمعة ضمن المعسكر المفتوح للمنتخبين الأول والأنسات تحت 20 سنة.

ومن المقرر أن يقوم الجهاز الفني بقيادة أحمد رمضان المدير الفني بعمل تقسيمه بين اللاعبات في كل منتخب على حدى للوقوف على مستواهن وتقييم جميع اللاعبات ومدى استيعابهن للتدريبات.

وقرر أحمد رمضان فتح مران يوم الجمعة للإعلام وحضور أولياء أمور اللاعبات.

وأدى المنتخب الوطني مرانه الثالث ضمن التجمع الثالث أمس واجتمعت الدكتورة سحر عبدالحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية مع الجهاز الإداري بقيادة عثمان أحمد المدير الإداري ومريم الرويني إداري المنتخب لمناقشة آخر ترتيبات المعسكر المغلق المقرر إقامته في ديسمبر المقبل والذي سيشهد أولى التجارب الودية للمنتخبين.