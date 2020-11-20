شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور لـ أشرف صبحي: «جمد قلبك يا نظيف اليد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إن ناديه يواجه ما وصفه بـ«بلطجة غير مسبوقة من اللجنة الأوليمبية»، بإصدار قرارات دون سند قانوني، ودون احترام الجميعة العمومية لنادي الزمالك، ودون احترام قرارات المحكمة التي اقرت بصحة اللائحة، مطالبا وزير الرياضة بعدم الانتظار وضرورة إبطال أي قرار دون سند قانوني.

ووجه مرتضى منصور رسالة للوزير قائلا: «جمد قلبك يا نظيف اليد، عليك اتخاذ القرار الصحيح، ومهما حدث لي سوف اظل أدعم بلدي ورئيس بلدي وشرطة وجيش بلادي».

وأكد رئيس الزمالك للوزير: «أنت رجل شريف وسيرتك عطرة ولا غبار عليك وأنت وجهة مشرفة لوزارة الرياضة فلا تلتفت لهؤلاء الذين يتربصون بنادي الزمالك» وقال: «كرسي وزير الرياضة هو الذي سعي لأشرف صبحي وليس أشرف صبحي الذي سعي للمنصب».