شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: سبورتنج براجا البرتغالي مهتم بضم أحمد فتوح من الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عبدالرحمن إسماعيل، وكيل أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، موقف اللاعب من العودة لنادي ميت عقبة في الموسم الجديد..

وقال عبدالرحمن إسماعيل في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «سبورتنج براجا البرتغالي مهتم بضم أحمد فتوح من الزمالك».