شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: أنا رشحت أحمد سيد زيزو للزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق السيد، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إنه كان سبباً في حسم الزمالك صفقة انضمام أحمد سيد زيزو.
وأضاف السيد في تصريحات عبر زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: «زيزو خاض تمرين معي في نادي المنيا وتحدثت مع إدارة الزمالك وجروس من أجل ضمه وتكتمت على الأمر كي تتم الصفقة».
وأنهى حديثه مشيداً بما يقدمه زيزو مع الزمالك وعلى امكانياته الفنية المميزة قائلا «أنا اللي اكتشفت زيزو وموهبته واقتنعت تماما بإمكانياته».
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