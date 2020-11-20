شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: أنا رشحت أحمد سيد زيزو للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق السيد، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إنه كان سبباً في ‏حسم الزمالك صفقة انضمام أحمد سيد زيزو.‏

وأضاف السيد في تصريحات عبر زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة ‏قناة الزمالك: «زيزو خاض تمرين معي في نادي المنيا وتحدثت مع إدارة ‏الزمالك وجروس من أجل ضمه وتكتمت على الأمر كي تتم الصفقة».‏

وأنهى حديثه مشيداً بما يقدمه زيزو مع الزمالك وعلى امكانياته الفنية ‏المميزة قائلا «أنا اللي اكتشفت زيزو وموهبته واقتنعت تماما بإمكانياته».‏