شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: صفقة انتقال قفشة للأهلي كانت مهددة بالفشل بسبب الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عبدالرحمن إسماعيل، وكيل محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن صفقة انتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء كانت مهددة بالفشل..
وقال عبدالرحمن إسماعيل في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «صفقة انتقال أفشة للأهلي كانت مهددة بالشفل بسبب تدخل نادي الزمالك وبيراميدز وتقديمه عرض أكبر وصفقات تبادلية».
وتابع: «أفشة كان واضح من البداية وقال إن الاختيار الأول له النادي الأهلي».
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