شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: أطالب وزير الرياضة بقطع رقبة الحرامي وتكريم الشريف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على أنه يتحدى أي شخص يقول أو يثبت أن نادي الزمالك عنده مخالفة واحدة، مشيرا إلى أن المخالفات الموجودة بالنادي حاليا مخالفات ممدوح عباس ومجلسه.

أضاف منصور- خلال اجتماع الجروبات البيضاء - أنه ساهم بقوة فيما وصل إليه النادي حاليا حيث حقق الفريق الأول العديد من البطولات وكذلك الإنشاءات الموجودة في كل مكان هو أيضا من قام بها، موضحا أن جميع الإنشاءات الموجودة في النادي من أموال النادي والأعضاء، ولا يوجد دعم من أي جهة لنا.

أشار رئيس الزمالك إلى أنه لا يرغب في العمل في هذا الجو غير المناسب، ولو أن هناك مخالفات على النادي فعلى وزير الشباب والرياضة حل المجلس فوراً، مطالبا إياه بقطع رقبة الحرامي بينما لا بد من تكريم الشريف، مشددا على أن هذا الجو والمناخ من الصعب أن نعمل فيه، ونحن مهددون.