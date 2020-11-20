شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: «مش عارف اشتغل وفي مسدس فوق دماغي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك استيائه من محاولات البعض العمل ضد النادي، حسب وصفه.

قال رئيس النادي على هامش اجتماعه مع أصحاب الجروبات والصفحات الزملكاوية: «كيف أعمل في هذا المناخ الصعب، نجوم الفريق يريدون الرحيل، مناخ غير مناسب للعمل أبدا».

وأكد منصور أنه لا أستطيع العمل في ظل هذه الظروف الصعبة قائلا: «مش عارف اشتغل وفي مسدس مصوب فوق دماغي».

وتابع: «المحكمة الإدارية العليا أعلى محكمة في مصر، اعتمدت لائحة نادي الزمالك، وهم الآن يقومون بإلغاء اللائحة، ليكون النادي بلا لائحة وبلا رئيس».

وأضاف: «الجمعية العمومية لنادي الزمالك انتخبت مرتضى منصور، لكن البعض لا يريد وجود رئيس قوي للنادي ويريدون من خربوا النادي».

واختتم رئيس النادي مؤكداً أن هناك مخالفات لمجلس إدارة النادي الأهلي، لكن الإعلام لا يتحدث عنها وفي الزمالك لا يوجد مخالفة واحدة، والموظف الذي يخطأ يتم تحويله للنيابة فوراً، وأتحدى الجميع أن يظهر مخالفة واحدة .