شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يوجه رسالة إلى أحمد موسى: «ندمان على معرفتك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك الإعلامي أحمد موسي بسبب تركيزه على نادي الزمالك وتخصيص برنامجه لانتقاده من أجل خدمة ناديه الذي يشجعه، حسب وصفه.

قال منصور في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر النادي مع جماهير القلعة البيضاء، إن أحمد موسي لم يصون المعروف ورد الجميل بالإساءة، متابعا: «أنا الوحيد في مصر اللي كنت مقتنع بأحمد موسي وكنت أدافع عنه دائما وعن رسالته الإعلامية قبل أن أكتشفه على حقيقته، لذلك ندمت على معرفته ومواقفي معه لأني كنت أظنه سيصون الجميل لمن وقف بجانبه في أزمته».

وطالب منصور، أحمد موسي بالابتعاد عن نادي الزمالك وفريق الكرة وعدم الاستهانة بمشاعر أكثر من 50 مليون زملكاوي في مصر، مؤكدا أن «جموع الشعب بدأت تنفر من موسى بما فيهم أهلاوية وزملكاوية وطنيين، وخصوصا المؤيدين للرئيس السيسي»، قائلا: «وأنا على رأسهم اللي بيكرهوا أحمد موسي لأننا زهقنا من أسلوبه والجميع ابتعد عن مشاهدة برنامجه».