العزل والإصابات يضعفان تحضيرات الاتحاد للفيصلي

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وعاد المالكي من معسكر المنتخب الأول بالرياض استعدادا للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، فيما عاد سعود والشنقيطي من معسكر المنتخب الأولمبي تحت سن 23 سنة في جدة استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.وكان معسكرا المنتخبين الأول والأولمبي قد استمرا 8 أيام تضمنت حصصا تدريبية مكثفة ولقاءات ودية.
وينتظر كاريلي انتهاء فترة العزل الصحي للمدافع الدولي العائد من مشاركته منتخب بلاده، المصري أحمد حجازي والتي تنتهي بنهاية اليوم تمهيدا لانضمامه للتدريبات إلى جانب المحترف البرازيلي رومارينهو داسيلفا بعد عودته إلى جدة قادما من دبي لإنهاء بعض الإجراءات التي تخص استقدام أسرته.
كما ينتظر كاريلي حتى يوم السبت لاكتمال صفوف الفريق بعودة اللاعبين المصابين والبدء في رسم خطته لمواجهة الفيصلي.
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